Служба внешней разведки (СВР) России утверждает, что Евросоюз поставил перед Арменией условие о «полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей» с Москвой ради евроинтеграции. По мнению разведки, ЕС «агрессивно взялся за выдавливание» из Армении Русской православной церкви (РПЦ).

В качестве примера атак на РПЦ разведка приводит публикацию работающих в Армении неправительственных организаций «Союз информированных граждан» и «Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи», которые, как утверждается, обвинили настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри Тимофея Казаряна во вмешательстве в парламентские выборы. Кроме того, учрежденная в апреле 2026 года Партнерская миссия ЕС в Армении пытается «лишить Ереванско-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего, с Армянской апостольской церковью», утверждает российская разведка.

По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Ереванско-Армянской епархии РПЦ с тем, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения.

В СВР добавили, что «история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза», а духовно-религиозные связи «братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов».

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. На этом фоне отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в прозападном курсе. В ответ на попытки Еревана сближаться с Евросоюзом, Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении — цветов, минеральной воды «Джермук», овощей, зелени, персиков, клубники, яблок и рыбы.

Кроме того, в конце мая лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе ( ) или продолжает стремиться к вступлению в ЕС. Пашинян отказался проводить референдум.

Россия вмешивается в выборы в Армении. Успешно? Meduza