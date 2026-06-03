В первый день Петербургского международного экономического форума на мероприятии выступили две родственницы Владимира Путина: младшая дочь и двоюродная внучатая племянница президента .

Тихонова, возглавляющая компанию «Иннопрактика», выступила на проходящем в рамках ПМЭФ фармацевтическом форуме. Она прочитала речь по видеосвязи — так же, как и в 2024-м и 2025-м годах.

Выступление Тихоновой было посвящено импортозамещению в фармакологии. Она заявила, что больше 90% госзакупок сейчас — это «западные производства». Тихонова также рассказала о Межведомственном координационном совете по фармакологическим инновациям и реестре приоритетных разработок в этой сфере.

«Конечная цель всего этого — это отечественные фарминновации полного цикла, которое должно обеспечить конечных пользователей наших отечественными разработками», — сообщила Тихонова.

Елена Фисенко в качестве директора по медицине РЖД принимала участие в сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения». Она рассказала, как медицина РЖД способствует сохранению здоровья на рабочем месте и повышению рождаемости.

По ее словам, сотрудники РЖД живут на несколько лет дольше, чем средний работник в России благодаря тому, что компания сохраняет медицинскую инфраструктуру.

Кроме того, Фисенко говорила о создании центров мужского и женского здоровья на базе женских консультаций и о том, как врачи отговаривают женщин от абортов.

Как отмечает «Агентство», Фисенко участвует во всех ПМЭФ начиная с 2017 года. Тихонова выступила на форуме третий раз подряд. 4 июня на ПМЭФ приедет старшая дочь Путина, ведущий научный сотрудник медицинского научно-образовательного института МГУ Мария Воронцова. Она выступит модератором сессии «Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие».

Сам Путин, как ожидается, приедет на форум 5 июня. Он традиционно принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ. Сам форум продлится до 6 июня.

Украинские беспилотники атаковали Петербург в день открытия международного экономического форума. После атаки над городом заметили большой столб черного дыма. Предполагается, что загорелся Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.