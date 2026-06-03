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Что пишут Z-каналы

Это краткий пересказ реакции Z-блогеров и пропагандистов на удар по Санкт-Петербургу. Мы приводим самые характерные цитаты с незначительным редактированием и полным сохранением смысла.

Украина неслучайно ударила в день старта ПМЭФ. Им плевать, если пострадает кто-то из высоких гостей, а мы боимся бить по Киеву, когда туда приезжают делегации из Европы. Отдельно стоит отметить большое количество видео в сети — ограничения явно не помешали. Что ж поделать, если мы на пятый год войны считаем в порядке вещей проводить экономические форумы в городе, который уже не раз был масштабно атакован. Может, хотя бы на ПМЭФ поднимется вопрос о целесообразности защиты энергетических объектов? Взбодрит политическое руководство на более активные действия? Тот случай, когда «дух Анкориджа» имеет не только душок, но и физический запах. Илон Маск знал, что на ПМЭФ будет его отец и все равно дроны на «Старлинке» долетели до Петербурга. Как тебе такое, Илон Маск?

Что показали по телевидению

Федеральные телеканалы об атаке украинских дронов на Петербург умолчали. В утренних выпусках новостей на Первом канале главными темами были ПМЭФ и новое обострение на Ближнем Востоке, а на «России-1» — атака ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево. Госагентства ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» ограничились официальными комментариями губернатора Петербурга Александра Беглова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова, заявившего, что «специальная военная операция» продолжается для того, чтобы подобных ударов не было, и что ответы России «будут носить системный характер».

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