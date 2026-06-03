В Енакиево Донецкой области дрон атаковал рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Симферополь. Погибли семь человек

В городе Енакиево Донецкой области украинский дрон атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь, погибли семь человек, еще 11 ранены, сообщил назначенный Россией глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал фотографии с места удара, на них виден обгоревший автобус с выбитыми окнами и обломок дрона.

В Следственном комитете России заявили, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело по статье о теракте. По данным СК, украинский беспилотник атаковал автобус утром 3 июня.

Город Енакиево расположен примерно в 50 километрах к северо-востоку от Донецка (в сторону Луганска). С 2014 года Енакиево находится под контролем самопровозглашенной ДНР.