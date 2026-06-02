Россия ударила по Киеву и Днепру дронами и ракетами. Погибли не менее 10 человек

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли удары ракетами и дронами по нескольким областям Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую.

В Киеве, по последним данным, четверо погибших, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Еще 58 человек пострадали, 40 из них госпитализированы. В их числе есть двое детей.

Разрушения есть в Дарницком, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах.

В Шевченковском районе обломки попали в 24-этажный жилой дом, возник пожар.

В Подольском районе, по предварительным данным, в результате повторного попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом частично обрушились конструкции.

В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также начался пожар в 24-этажном доме на уровне 7–8 этажей.

В Днепре — шестеро погибших в результате российской ночной атаки. Один из них — спасатель, прибывший на место и попавший под повторный удар, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Еще 36 человек ранены, несколько из них в тяжелом состоянии, уточнил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Повреждения получили жилые дома, предприятие и пожарно-спасательная часть. Под завалами одного из жилых зданий, четырехэтажного дома, могут оставаться люди, идет поисково-спасательная операция.

В городе Каменское к северо-западу от Днепра ударом повреждены административное здание и многоквартирные дома. Ранения получили три человека, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В Харькове, по предварительным данным, пострадали 14 человек, в числе которых есть ребенок, сообщили в ГСЧС.

Также под ударами были Сумская и Запорожская области, повреждены жилые дома. В Запорожской области пострадали не менее трех человек, в Сумах погибших и пострадавших нет.

Владимир Зеленский несколько раз за последние дни предупреждал, что Россия готовит массированный удар по Украине. В последний раз — 1 июня в своем вечернем обращении. «Предупреждения разведок о российских ударах остаются в силе. Массированный удар возможен — они его подготовили», — говорил он.

1 июня Владимир Путин, в свою очередь, провел совещание, посвященное удару Украины по Старобельску, на котором были генпрокурор Александр Гуцаном и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Российский президент заявил, что ударом по Старобельску Украина решила «открыть новую страницу в череде своих преступлений» и «придать новое качество конфликту в целом».

Читайте также

Что мы знаем об ударе ВСУ по зданию колледжа в Старобельске? Чем для Украины опасен «Орешник»? И какие еще ракеты применили ВС РФ при атаке на Киев? Отдел «Разбор» отвечает на вопросы об очередном витке кровавой эскалации

Читайте также

Что мы знаем об ударе ВСУ по зданию колледжа в Старобельске? Чем для Украины опасен «Орешник»? И какие еще ракеты применили ВС РФ при атаке на Киев? Отдел «Разбор» отвечает на вопросы об очередном витке кровавой эскалации