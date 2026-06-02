Россия ударила по Киеву и Днепру дронами и ракетами. Погибли не менее 10 человек
Российские войска в ночь на 2 июня нанесли удары ракетами и дронами по нескольким областям Украины, включая Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую.
В Киеве, по последним данным, четверо погибших, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Еще 58 человек пострадали, 40 из них госпитализированы. В их числе есть двое детей.
Разрушения есть в Дарницком, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах.
- В Шевченковском районе обломки попали в 24-этажный жилой дом, возник пожар.
- В Подольском районе, по предварительным данным, в результате повторного попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом частично обрушились конструкции.
- В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также начался пожар в 24-этажном доме на уровне 7–8 этажей.
В Днепре — шестеро погибших в результате российской ночной атаки. Один из них — спасатель, прибывший на место и попавший под повторный удар, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Еще 36 человек ранены, несколько из них в тяжелом состоянии, уточнил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Повреждения получили жилые дома, предприятие и пожарно-спасательная часть. Под завалами одного из жилых зданий, четырехэтажного дома, могут оставаться люди, идет поисково-спасательная операция.
В городе Каменское к северо-западу от Днепра ударом повреждены административное здание и многоквартирные дома. Ранения получили три человека, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
В Харькове, по предварительным данным, пострадали 14 человек, в числе которых есть ребенок, сообщили в ГСЧС.
Также под ударами были Сумская и Запорожская области, повреждены жилые дома. В Запорожской области пострадали не менее трех человек, в Сумах погибших и пострадавших нет.
Владимир Зеленский несколько раз за последние дни предупреждал, что Россия готовит массированный удар по Украине. В последний раз — 1 июня в своем вечернем обращении. «Предупреждения разведок о российских ударах остаются в силе. Массированный удар возможен — они его подготовили», — говорил он.
1 июня Владимир Путин, в свою очередь, провел совещание, посвященное удару Украины по Старобельску, на котором были генпрокурор Александр Гуцаном и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Российский президент заявил, что ударом по Старобельску Украина решила «открыть новую страницу в череде своих преступлений» и «придать новое качество конфликту в целом».