Центробанк и Минфин предупредили Путина, что военные расходы непосильны для российского бюджета

Высокопоставленные чиновники Минфина и Центрального банка России предупредили Владимира Путина, что нынешний уровень оборонных расходов ведет к опасному увеличению бюджетного дефицита, пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Материал доступен по подписке, его пересказало издание The Bell.

Чиновники предложили сократить военные расходы, но Путин поручил Минфину искать экономию в других статьях бюджета, не затрагивая оборону. Bloomberg называет происходящее «самым серьезным признаком внутренних разногласий в Москве» с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Минобороны и некоторые представители Кремля не только сопротивляются подобным сокращениям, но и требуют дополнительного финансирования. Они опасаются, что сокращение оборонных расходов нанесет ущерб экономике — многие российские предприятия зависят от оборонных контрактов, пишет агентство.

По оценкам двух источников, близких к правительству, дефицит Минобороны в 2026 году может достичь трех триллионов рублей (36 миллиардов долларов).

По данным Bloomberg, при составлении бюджета на 2026 год чиновники надеялись на завершение войны. Они рассчитывали, что после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске военные расходы во втором полугодии 2026-го удастся снизить. Однако мир так и не наступил, а резкого роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке недостаточно для решения проблем России. Для значимого улучшения ситуации нефть должна держаться выше 100 долларов за баррель как минимум год.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов еще в феврале попросил сократить расходы всех статей бюджета на 2026 год, кроме военных, сообщала в конце мая газета Financial Times.

Последняя редакция бюджета РФ на 2026 год предусматривает дефицит примерно в 1,6% ВВП (3,79 триллиона рублей).

В первом квартале дефицит бюджета составил 2,5% ВВП (5,9 триллиона рублей). Это худший показатель с начала полномасштабной войны. Минэкономразвития РФ снизило прогноз роста ВВП в 2026 году в три раза — с 1,3% до 0,4%.

что происходит с российской экономикой

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах

что происходит с российской экономикой

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах