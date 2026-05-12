Российское правительство пересмотрело прогноз роста экономики по итогам 2026 года. Сентябрьский прогноз Минэкономразвития РФ предполагал рост на 1,3%. Теперь же, по словам вице-премьера правительства РФ Александра Новака, ожидается рост лишь на 0,4%.

«Мы ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП +0,4%», — сказал Новак в интервью «Ведомостям». По его прогнозам, инфляция по итогам 2026 года приблизится к 5,2%.

Как ожидается, в следующем году начнется «период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году». Инфляция, согласно прогнозам, вернется к целевому уровню в 4%, начиная с 2027 года, сообщил Новак.

Последний на настоящий момент прогноз Минэкономразвития публиковало в сентябре. Он предполагал рост ВВП РФ на 1,3% в 2026 году, на 2,8% в 2027 году и 2,5% в 2028 году.

В марте министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что следующий прогноз будет обнародован в апреле. «Мы предполагали, что первое полугодие будет сложным. Оно таким и оказалось. Все текущие показатели учтем в новом прогнозе, работа над ним сейчас идет», — говорил он тогда (цитата по ТАСС). Однако по состоянию на утро 12 мая новый прогноз от Минэкономразвития не появился.

«Сбер», в свою очередь, ухудшил прогноз по росту российской экономики на 2026 год до 0,5-1% с 1-1,5% ВВП, а прогноз по инфляции — с 5-6% до 6-6,5%.

При этом Международный валютный фонд в апреле улучшил прогноз темпов роста российского ВВП в 2026 году на 0,3 процентного пункта — до 1,1%.

Что происходит с российской экономикой

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах

