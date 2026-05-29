Глава Минфина РФ Антон Силуанов попросил сократить расходы всех статьей бюджета на 2026 год, кроме военных. Соответствующее письмо, как стало известно Financial Times, Силуанов направил в правительство в феврале.

Министр финансов попросил урезать расходы в общей сложности на 2,9 триллиона рублей. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, следует из письма Силуанова, в 2028 году заложенные в трехлетний бюджет расходы придется сокращать уже на 7,1 триллиона рублей.

О сокращении бюджетных расходов Силуанов писал еще до того, как США и Израиль начали войну с Ираном. Из-за конфликта на Ближнем Востоке выросли мировые цены на нефть, а Соединенные Штаты смягчили запрет на поставки российской нефти. Это обеспечило российскому бюджету дополнительные доходы, однако их, пишет FT, будет недостаточно, чтобы покрыть расходы России на войну с Украиной.

В интервью «Коммерсанту», опубликованному 27 мая, Силуанов говорил, что его ведомство занимается корректировкой бюджета. Глава Минфина указал на «изменившиеся макроусловия» и «необходимость дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях». «Резервы не бесконечны», — подчеркнул он.

Последняя на настоящий момент редакция бюджета РФ на 2026 год предусматривает дефицит примерно в 1,6% ВВП (доходная часть 40,28 триллиона рублей, расходы — 44,07 триллиона рублей).

Однако в первом квартале текущего года дефицит бюджета составил 2,5% ВВП, что, как отмечает FT, стало худшим показателем с начала большой войны с Украиной.

