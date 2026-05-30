Эстония установила стационарные детекторы дронов на границе с Россией

МВД Эстонии отчиталось об установке стационарных средств обнаружения и мониторинга дронов на границе с Россией.

Такие детекторы, пишет ERR, появились на трех участках границы — между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.

Первые устройства, заявил глава МВД Эстонии Игорь Таро, уже «установлены и работают». «Это только начало: мы движемся к созданию сети, охватывающей всю Эстонию», — добавил он.

За последние несколько месяцев дроны неоднократно залетали в воздушное пространство Эстонии, Литвы и Латвии. Власти стран Балтии говорили, что это украинские беспилотники, потерявшие ориентацию из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы. Россия, в свою очередь, обвинила страны Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство для украинских дронов.

19 мая залетевший со стороны России дрон был сбит в Эстонии силами ВВС НАТО. В других случаях дроны падали сами.

Российско-украинская война пришла в Северную Европу. Дроны все чаще залетают в страны Балтии и Финляндию В Латвии это уже привело к отставке правительства

