Журналистку Марию Коломыченко оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в подкасте «Медузы»

Суд в Москве назначил журналистке Марии Коломыченко штраф 15 тысяч рублей за участие в подкасте «Медузы».

На Коломыченко составили административный протокол об участии в деятельности «нежелательной организации» за эпизод «Как рунет переживает двойной удар блокировок?», вышедший 23 марта 2026 года.

«Медузу» объявили «нежелательной организацией» в январе 2023 года. С тех пор на сотрудников и авторов издания регулярно составляют протоколы об участии в деятельности «нежелательной организации».

В конце декабря 2025 года Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил издателя «Медузы» Галину Тимченко к пяти годам колонии по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации. Военному эксперту «Медузы» Дмитрию Кузнецу по аналогичному обвинению заочно назначили два года и шесть месяцев колонии.

Уголовные дела об участии в «нежелательной» организации заведены на главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова и корреспондента Андрея Перцева.