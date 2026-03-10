Журналиста «Медузы» Дмитрия Кузнеца заочно приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об участии в «нежелательной» организации

Никулинский суд Москвы заочно приговорил военного эксперта «Медузы» к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

Как сообщает прокуратура Москвы, журналиста признали виновным в участии в деятельности «нежелательной» организации (часть 1 статьи 284.1 УК).

Согласно решению суда, Кузнецу также запрещено на пять лет администрировать сайты.

Поводом для уголовного преследования стали шесть аудиозаписей в соцсетях «Медузы» с участием Кузнеца, в которых он «осуществляет распространение информационных материалов, затрагивающих различные события, происходящие на территории Российской Федерации».

Как отмечает «Медиазона», суд огласил приговор журналисту примерно за полчаса. «Все это означает, что процесс был формальным, а текст приговора, вероятно, был подготовлен судьей заранее», — пишет издание.

Дмитрий Кузнец находится за пределами России.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года, мотивируя это тем, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». С тех пор десятки журналистов, читателей и экспертов, сотрудничающих с «Медузой» или репостивших материалы издания в соцсетях, получили административные штрафы по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности «нежелательной» организации). В отношении нескольких сотрудников «Медузы» возбуждены уголовные дела по статье 284.1 УК.

В конце декабря 2025 года Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил издателя «Медузы» Галину Тимченко к пяти годам колонии по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации.

