Черемушкинский районный суд Москвы вынес заочный приговор издателю «Медузы» Галине Тимченко по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации (часть 3 статьи 284.1 Уголовного кодекса).

Судья Ирина Кузан назначила Тимченко пять лет исправительной колонии общего режима, ей также запрещено в течение пяти лет занимать руководящие должности. Такой же срок издателю «Медузы» запрашивала прокуратура Москвы (максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы).

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года, мотивируя это тем, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». В июне 2024-го Тимченко оштрафовали на 14 тысяч рублей по административному протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации. В августе 2024-го Минюст объявил издателя «Медузы» «иностранным агентом».

Уголовное дело против Тимченко возбудили в мае 2025 года. Вскоре ее объявили в розыск и заочно арестовали. В обвинительном заключении утверждалось, что Тимченко создала «Медузу», «испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству страны, внутренней и внешней политике действующей власти». А после объявления «Медузы» «нежелательной» организацией у Тимченко «возник умысел» на продолжение деятельности издания, чтобы остаться «в информационном пространстве страны».

Формальным поводом для уголовного преследования стали три видео с участием Тимченко: интервью Deutsche Welle, в котором она «высказывает свое несогласие, подвергает критике государственное устройство России», интервью TV2media и обращение к читателям «Медузы», в котором она «просит о помощи, в том числе финансовой».

Как отмечала «Медиазона», в ходе процесса в суде выступили двое свидетелей обвинения, которые дали идентичные показания. При этом они утверждали, что стать свидетелями им предложил полицейский на улице. Адвокат Ольга Подоплелова во время прений потребовала оправдать издателя «Медузы», назвав уголовное преследование Тимченко политически мотивированным — и нарушением ее конституционного права на свободу слова.

Вот что заявила Галина Тимченко «Медузе» после оглашения приговора Черемушкинского суда:

Удивительно, но ничего особенно не испытываю. Разве что подумала: странно, что в обвинительном заключении написана правда — для режима, который врет как дышит. Я действительно испытываю ненависть и пренебрежение к тем, кто превратил жизни миллионов людей в ад, кто каждый день посылает им смерть. А что до самого приговора, то все как в известной фразе: он не стоит и бумаги, на которой написан.

Российские власти преследуют независимых журналистов. «Медуза» столкнулась с особенно масштабным противодействием со стороны Кремля. Как напоминает «Центр защиты прав СМИ», за последние три года, после начала большой российско-украинской войны, десятки журналистов, читателей и экспертов, сотрудничающих с «Медузой» или репостивших материалы издания в соцсетях, получили административные штрафы по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности «нежелательной» организации). На нескольких сотрудников «Медузы» возбуждены уголовные дела по той же статье 284.1 УК, по которой судили Тимченко.

