Два свидетеля по делу издателя «Медузы» Галины Тимченко дали идентичные показания. Они рассказали, что стать свидетелями им предложил полицейский на улице

Два свидетеля по делу издателя «Медузы» Галины Тимченко, которую обвиняют в руководстве «нежелательной» организацией, дали идентичные показания. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны», присутствующий на заседании Черемушкинского суда в Москве.

Первая свидетельница, 24-летняя Камилла Абрамова, заявила, что летом 2024 года «где-то в центре» к ней подошел сотрудник полиции в штатском и предложил дать показания. По утверждению Абрамовой, в тот момент она обсуждала с друзьями видеоролики с участием Тимченко.

«[Тимченко] выражала свое мнение на какую-то политическую тему. По моему мнению, оно оппозиционное и выражает негативное отношение к действиям российских властей. Я не считаю эту организацию независимой. Они необъективно показывают обстоятельства на политической арене», — сказала Абрамова в суде.

Как заметила адвокат Ольга Подоплелова, отмечает «Медиазона», показания Абрамовой дословно повторяют слова второго свидетеля, 28-летнего сотрудника службы безопасности банка Дмитрия Правдовицкого.

Тот рассказал, что стать свидетелем ему предложил сотрудник в штатском, когда они с друзьями стояли на Трубной площади в Москве. Как утверждает Правдовицкий, ему случайно попались видео с Тимченко на ютьюбе, «которые вызвали, скажем так, вопросы». В этих роликах, по его мнению, предлагалось «в общем, митинги устраивать».

Об уголовном деле против Галины Тимченко стало известно в мае 2025 года. В июне ее объявили в розыск в России, в июле — в международный.

По версии обвинения, Тимченко создала «Медузу», «испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству страны», а также ко внутренней и внешней политике действующей власти.

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в 2023 году. В 2024 году Минюст объявил Галину Тимченко «иностранным агентом».