Издателя «Медузы» Галину Тимченко приговорили к пяти годам заочно по делу о руководстве «нежелательной» организацией

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил издателя «Медузы» Галину Тимченко к пяти годам колонии по делу о руководстве «нежелательной» организацией, сообщает «Медиазона».

Суд также запретил Тимченко занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Прокуратура в ходе прений запрашивала такой же срок наказания.

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в 2023 году. В 2024-м Минюст объявил Галину Тимченко «иностранным агентом».

Об уголовном деле против Тимченко стало известно в мае 2025 года. Вскоре власти России объявили ее в розыск. По версии обвинения, Тимченко создала «Медузу», «испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству страны», а также ко внутренней и внешней политике действующей власти. После объявления «Медузы» «нежелательной» организацией у Тимченко «возник умысел» на продолжение деятельности издания, чтобы остаться «в информационном пространстве страны», посчитало следствие.

Формальным поводом для дела стали три видео с участием Тимченко: интервью Deutsche Welle, в котором она «высказывает свое несогласие, подвергает критике государственное устройство России», интервью TV2media и обращение к читателям «Медузы», в котором она «просит о помощи, в том числе финансовой».