Главреда «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова заочно приговорили к шести годам колонии по делу о «нежелательной» организации

Басманный суд Москвы заочно приговорил главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова к шести годам колонии по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации (статья 284.1 УК). Об этом сообщает само издание.

Также журналисту на три года запретили администрировать интернет-сайты. Прокуратура требовала приговорить Мартынова к семи годам лишения свободы.

Об уголовном деле против Кирилла Мартынова стало известно в сентябре 2024 года. Журналиста обвинили в организации деятельности «Новой газеты Европа» и . И издание, и университет объявлены «нежелательными» в России.

«Новая газета Европа» была создана после начала войны сотрудниками «Новой газеты», покинувшими Россию. Издание получило статус «нежелательного» летом 2023 года. Мартынов является главным редактором с момента основания газеты.

Мартынов стал первым руководителем СМИ, объявленного в РФ «нежелательным», против которого завели уголовное дело.