МВД России объявило в розыск главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. На него завели уголовное дело о руководстве «нежелательной» организацией

В базе розыска российского МВД появилась карточка главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, обратила внимание «Медиазона».

В карточке говорится, что журналист разыскивается по уголовной статье — какой именно, не уточняется. По данным «Медузы», на Колпакова завели уголовное дело по статье об организации деятельности «нежелательной» организации. Она предусматривает до шести лет лишения свободы.

В постановлении о привлечении Колпакова в качестве обвиняемого говорится, что он «испытывает ненависть и пренебрежение к государственному устройству Российской Федерации, а также проводимой внутренней и внешней государственной политике» (такое же утверждение содержится в материалах дела издателя «Медузы» Галины Тимченко, которую заочно судили по той же статье о руководстве «нежелательной» организацией).

В августе 2025 года Измайловский суд Москвы оштрафовал Колпакова по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года, мотивируя это тем, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». С тех пор десятки журналистов, читателей и экспертов, сотрудничающих с «Медузой» или репостивших материалы издания в соцсетях, получили административные штрафы по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности «нежелательной» организации). В отношении нескольких сотрудников «Медузы» возбуждены уголовные дела по статье 284.1 УК — об участии в деятельности «нежелательной» организации.

В конце декабря 2025 года Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил издателя «Медузы» Галину Тимченко к пяти годам колонии по обвинению в организации деятельности «нежелательной» организации. Военному эксперту «Медузы» Дмитрию Кузнецу по аналогичному обвинению заочно назначили два года и шесть месяцев колонии.

«Я действительно испытываю ненависть и пренебрежение к тем, кто превратил жизни миллионов людей в ад» Галине Тимченко дали пять лет колонии (заочно) — за то, что она издатель «Медузы». Вот что Тимченко об этом думает

Читайте также

«Я действительно испытываю ненависть и пренебрежение к тем, кто превратил жизни миллионов людей в ад» Галине Тимченко дали пять лет колонии (заочно) — за то, что она издатель «Медузы». Вот что Тимченко об этом думает