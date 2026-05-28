Старшему научному сотруднику Института философии (ИФ) РАН Светлане Месяц предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) по делу о хищении средств на проект по переводу работ Аристотеля.

54-летняя Месяц — кандидат философских наук, специализируется на античной философии и истории аристотелизма. Как стало известно «Коммерсанту», следствие считает ее причастной к предоставлению ложных сведений о выполнении работ.

По версии следствия, в рамках проекта сотрудники института должны были подготовить полное академическое собрание сочинений Аристотеля на русском языке, включая перевод ранее неопубликованных трактатов и исследование античной аристотелевской традиции.

Участники проекта отчитывались о проделанной работе и продолжали получать деньги, хотя исследования и переводы в полном объеме не выполнили. Как считает следствие, части заявленных результатов не было или они находились в черновом варианте.

Всего, по версии следствия, при выполнении проекта «Наследие Аристотеля» были похищены 16 миллионов рублей, выделенных из бюджета.

Светлану Месяц отправили под домашний арест 21 мая — на следующий день после обысков в Институте философии РАН и у его сотрудников. Месяц вину не признала. По статье о мошенничестве ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело в отношении Светланы Месяц, как и обыски в Институте философии РАН, в научном сообществе считают политическими. Об этом, среди прочих, заявляла бывший замдиректора ИФ РАН, президент Независимого института философии в Париже Юлия Синеокая. По ее мнению, претензии к проекту по переводу Аристотеля — лишь предлог для давления на институт.

В 2021 году вокруг Института философии РАН разгорелся публичный конфликт. Тогда руководить институтом назначили специалиста по истории русской философии Анатолия Черняева, но сотрудники потребовали пересмотреть «странное назначение».

В итоге исполняющим обязанности главы ИФ РАН стал Абдусалам Гусейнов. Черняев был уволен из института в 2023 году. Позже он вместе со сторонниками обвинял институт в нелояльности российским властям. Его также называли причастным к новой волне нападок и давлению на институт, а также к делу против Месяц.

В Институте философии РАН, который обвиняли в нелояльности власти, прошли обыски и допросы Одну сотрудницу арестовали, еще несколько ученых не выходят на связь. Повод — дело, возбужденное из-за переводов Аристотеля

