У сотрудников Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) прошли обыски по делу о мошенничестве с деньгами, выделенными на перевод Аристотеля. Об этом одними из первых сообщили провластные телеграм-каналы «Zаписки традиционалиста» и AGDChan (последний связан с философом Александром Дугиным). Позже пост в AGDChan был удален, но сохранилась его копия.

По данным T-invariant, силовики без опознавательных знаков, предположительно следователи и работники Центра «Э», пришли с обысками к сотрудникам института и в сам институт еще 19 мая. Всего в Следственный комитет России увезли 10 ученых, которых допрашивали до позднего вечера. Издание отмечает, что судьба нескольких сотрудников остается неизвестной уже четвертый день — они не выходят на связь.

После обысков была задержана одна из сотрудниц института Светлана Месяц. На сайте института указано, что она кандидат наук и руководитель проекта по подготовке нового полного собрания сочинений Аристотеля.

По информации Мосгорсуда, Месяц вменяют мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Заседание суда по мере пресечения прошло 21 мая. Телеграм-канал Philosophy Today утверждает, что дело «касается ошибки в отчетности по госзаданию, в рамках которого нужно было переводить несчастного Аристотеля». По данным канала, Месяц отправили под домашний арест.

Остальных сотрудников, включая исполняющего обязанности директора института, 87-летнего академика РАН Абдусалама Гусейнова, как утверждает AGDChan, отпустили после допроса «под подписку». Что это за подписка — о неразглашении, невыезде или явке на дальнейшие допросы — неясно. В разговоре с «Медиазоной» Гусейнов не подтвердил и не опроверг сообщения об обысках и допросах.

Официально о следственных действиях в ИФ РАН не сообщалось.

Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов утверждает, что поводом для дела стал донос бывшего директора ИФ РАН Анатолия Черняева. Он был участником публичного конфликта, который разгорелся вокруг Института философии РАН в 2021 году.

Тогда на смену академику Андрею Смирнову, который возглавлял институт с 2015 года, назначили Анатолия Черняева. Сотрудники потребовали пересмотреть «странное назначение», назвав Черняева «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе». В итоге исполняющим обязанности главы института стал научный руководитель Черняева Абдусалам Гусейнов. Черняев был уволен из института в 2023-м.

В провластной газете «Завтра» называли этот конфликт политическим: якобы Черняев критиковал институт, многие сотрудники которого не поддержали полномасштабное российское вторжение в Украину.

За попыткой сменить руководство ИФ РАН в 2021 году стоял «православный олигарх» Константин Малофеев, писала «Русская служба Би-би-си». Телеканал бизнесмена «Царьград» публично нападал на институт и критиковал его руководство. Среди прочего, канал обвинял некоторых ученых в том, что они получают деньги от Михаила Ходорковского и фонда Сороса.

В 2024-м проверить Институт философии РАН на лояльность российской власти требовала Ольга Зиновьева — вдова философа и писателя Александра Зиновьева. Она вместе с Черняевым принимала участие в пресс-конференции «Суверенитет российской философии», которая прошла в государственном агентстве ТАСС.

Зиновьева тогда назвала институт «последним прибежищем негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов, которые дурят наш народ и руководство нашей страны». Черняев, в свою очередь, обвинил руководство Института философии в «пропаганде ЛГБТ», разрушении института семьи и «самих основ брачных отношений».

В чем обвиняли институт

«Вскрылся страшный гнойник — прибежище негодяев и предателей» Вдова философа Александра Зиновьева потребовала проверить на лояльность Институт философии РАН. В 1970-х ее мужа выгнали из этого института и выслали из страны за антисоветские книги

