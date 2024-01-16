Александра Зиновьева называли одним из символов возрождения философской мысли в СССР 1950-х — 1960-х годов. Он вырос в бедной крестьянской семье в Костромской губернии, участвовал в Великой Отечественной войне, учился на философском факультете МГУ. С ранних лет он был увлечен социалистическими идеями, но был последовательным антисталинистом, выступая против культа личности советского вождя.

В университете он основал Московский логический кружок, из которого впоследствие под руководством Георгия Щедровицкого выросло движение «методологов». В 1955 году Зиновьев получил должность младшего научного сотрудника Института философии Академии наук СССР. За следующие два десятка лет он опубликовал множество научных статей и монографий по неклассической логике, получил степень доктора наук, а затем звание профессора, заведовал кафедрой логики философского факультета МГУ и входил в редколлегию журнала «Вопросы философии».

В научной и преподавательской деятельности Зиновьев игнорировал официальную идеологию и открыто дружил с советскими диссидентами. После ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Зиновьев задумал книгу «Зияющие высоты» — сатиру на советскую действительность. Философ писал ее конспиративно на даче в Переделкино в 1974-1975 годах. Его жена, стенографистка Ольга Зиновьева была корректором и редактором книги.

«Зияющие высоты» стилизованы под обрывки рукописи, найденной на свалке, и рассказывают о вымышленном городе Ибанске. Его населяют люди с одинаковыми именами и фамилиями Ибаны Ибановичи Ибановы, различающиеся только по кличкам. В Ибанске есть вождь Заибан и свой общественный строй — социзм, основанный на учении «дьяволектический ибанизм».

В августе 1976 года книгу напечатали в швейцарском издательстве «L'Âge dʼhomme», после чего она была переведена на более чем 20 языков и принесла Зиновьеву мировую известность. В СССР она распространялась в самиздате. Власти объявили произведение антисоветским, его чтение было запрещено. При этом советская интеллигенция восприняла роман скорее негативно.

В декабре 1976 года Зиновьева исключили из КПСС, лишили государственных наград и научных званий и уволили из Института философии с формулировкой за «антипатриотические действия, несовместимые со званием советского ученого».

В это же время Зиновьев пишет свой второй роман-сатиру на советское общество «Светлое будущее», который содержал персональные оскорбления в адрес генсека Леонида Брежнева. Книга вышла в марте 1978 года в том же швейцарском издательстве.

После этого Зиновьева вместе с женой и дочерью выслали из СССР, а позже лишили советского гражданства. Философ уехал в ФРГ. Он жил в Мюнхене, зарабатывая литературой и публичными лекциями. В 1991 году «Зияющие высоты» были впервые официально изданы в СССР.

В 1999 году Зиновьев вернулся жить на родину, где продолжил писательскую деятельность. Последним его романом стала «Русская трагедия» 2002 года. В последние годы жизни философ положительно отзывался о Владимире Путине, говоря, что его приход к власти стал первым шансом для страны выйти из тупика и оказать сопротивление западнизации и колонизации. Философ умер в мае 2006 года от опухоли мозга в возрасте 83 лет.