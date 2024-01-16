«Вскрылся страшный гнойник — прибежище негодяев и предателей» Вдова философа Александра Зиновьева потребовала проверить на лояльность Институт философии РАН. В 1970-х ее мужа выгнали из этого института и выслали из страны за антисоветские книги
15 января в Москве в государственном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция под названием «Суверенитет российской философии», которая, как следует из анонса, была посвящена «борьбе патриотического философского фронта против западопоклонства в философской сфере и идеологическому конфликту в Институте философии РАН».
В мероприятии среди прочих участвовала Ольга Зиновьева — вдова философа и писателя Александра Зиновьева. Она занимает должность президента Биографического института Александра Зиновьева. На пресс-конференции также выступил бывший научный сотрудник Института философии РАН Анатолий Черняев, уволенный из научного учреждения в декабре 2023 года.
Александра Зиновьева называли одним из символов возрождения философской мысли в СССР 1950-х — 1960-х годов. Он вырос в бедной крестьянской семье в Костромской губернии, участвовал в Великой Отечественной войне, учился на философском факультете МГУ. С ранних лет он был увлечен социалистическими идеями, но был последовательным антисталинистом, выступая против культа личности советского вождя.
В университете он основал Московский логический кружок, из которого впоследствие под руководством Георгия Щедровицкого выросло движение «методологов». В 1955 году Зиновьев получил должность младшего научного сотрудника Института философии Академии наук СССР. За следующие два десятка лет он опубликовал множество научных статей и монографий по неклассической логике, получил степень доктора наук, а затем звание профессора, заведовал кафедрой логики философского факультета МГУ и входил в редколлегию журнала «Вопросы философии».
В научной и преподавательской деятельности Зиновьев игнорировал официальную идеологию и открыто дружил с советскими диссидентами. После ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Зиновьев задумал книгу «Зияющие высоты» — сатиру на советскую действительность. Философ писал ее конспиративно на даче в Переделкино в 1974-1975 годах. Его жена, стенографистка Ольга Зиновьева была корректором и редактором книги.
«Зияющие высоты» стилизованы под обрывки рукописи, найденной на свалке, и рассказывают о вымышленном городе Ибанске. Его населяют люди с одинаковыми именами и фамилиями Ибаны Ибановичи Ибановы, различающиеся только по кличкам. В Ибанске есть вождь Заибан и свой общественный строй — социзм, основанный на учении «дьяволектический ибанизм».
В августе 1976 года книгу напечатали в швейцарском издательстве «L'Âge dʼhomme», после чего она была переведена на более чем 20 языков и принесла Зиновьеву мировую известность. В СССР она распространялась в самиздате. Власти объявили произведение антисоветским, его чтение было запрещено. При этом советская интеллигенция восприняла роман скорее негативно.
В декабре 1976 года Зиновьева исключили из КПСС, лишили государственных наград и научных званий и уволили из Института философии с формулировкой за «антипатриотические действия, несовместимые со званием советского ученого».
В это же время Зиновьев пишет свой второй роман-сатиру на советское общество «Светлое будущее», который содержал персональные оскорбления в адрес генсека Леонида Брежнева. Книга вышла в марте 1978 года в том же швейцарском издательстве.
После этого Зиновьева вместе с женой и дочерью выслали из СССР, а позже лишили советского гражданства. Философ уехал в ФРГ. Он жил в Мюнхене, зарабатывая литературой и публичными лекциями. В 1991 году «Зияющие высоты» были впервые официально изданы в СССР.
В 1999 году Зиновьев вернулся жить на родину, где продолжил писательскую деятельность. Последним его романом стала «Русская трагедия» 2002 года. В последние годы жизни философ положительно отзывался о Владимире Путине, говоря, что его приход к власти стал первым шансом для страны выйти из тупика и оказать сопротивление западнизации и колонизации. Философ умер в мае 2006 года от опухоли мозга в возрасте 83 лет.
На пресс-конференции Ольга Зиновьева объявила, что российская философия находится в опасности. «На втором году проведения специальной военной операции вскрылся страшный гнойник — Институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов. Это проходимцы, которые дурят наш народ и руководство нашей страны», — заявила вдова философа.
Зиновьева предложила создать «аттестационный комитет по патриотическому и гражданскому сертифицированию руководства и каждого сотрудника Института философии», в который должны войти депутаты Госдумы, глава СК РФ Александр Бастрыкин и министр науки Валерий Фальков. По ее словам, проверка «на лояльность к интересам России» должна проводиться с применением детектора лжи.
Поводом к этому, как утверждает Зиновьева, послужило издание во время российско-украинской войны «русофобских книг за рубежом и в России», а также «деятельность по дискредитации вооруженных сил РФ». В частности, пишут «Осторожно, новости», она предложила правоохранительным органам проверить научные работы «философов-невозвращенцев» Елены Петровской, Олега Аронсона, Юлии Синеокой, Оксаны Тимофеевой и Рубена Апресяна.
«Русофобы Института философии российской академии наук должны быть подвергнуты самой настоящей денацификации», — добавила она.
Присутствовавший на конференции Анатолий Черняев обвинил руководство Института философии в «пропаганде ЛГБТ», разрушении института семьи и «самих основ брачных отношений».
Участники мероприятия заявили, что в России необходимо разработать научную политику в соответствии с указом Владимира Путина «О духовно-нравственных ценностях» и «ограничить пропаганду западных концепций», потому что они колонизировали философию.
Издание «Подъем» обратилось за комментарием по поводу высказываний Зиновьевой к временно исполняющему обязанности директора Института философии РАН Абдусаламу Гусейнову. Тот, как отмечается, ответил с юмором, предложив проверить на лояльность все население России.
«Это очень хорошее предложение. Надо, действительно, такой детектор создать и пропустить все население. Ну или во всяком случае всех философов», — сказал он.
Гусейнов также отреагировал на заявление научного сотрудника Анатолия Черняева, который утверждает, что был необоснованно уволен из института. «Увольнение Черняева к этому не имеет никакого отношения. Он увольнялся сам, с большой охотой. Первая и основная причина — они хотят грант, на какой-то вселенский проект, как в мировоззренческом плане сделать счастливее Россию», — заявил глава института «Подъему».
Как пишет «Коммерсант», ранее в РАН заявляли, что увольнение Черняева связано с истечением трехлетнего контракта, в течение которого сотрудник не проявлял «никакого интереса к работе института и к работе сектора истории русской философии», а в академии появлялся «исключительно для оформления бумаг». Сам Черняев утверждал, что причиной увольнения стала его «патриотическая позиция» и поддержка «спецоперации» в Украине. В 2022 году он посетил Донецк, где провел конференцию «Философия на линии фронта».
Доктор философских наук Абдусалам Гусейнов был директором Института философии с 2006 по 2015 год, затем он стал главным научным сотрудником с возложением обязанностей научного руководителя института. С 2015 года Институт философии РАН возглавлял академик Андрей Смирнов. В декабре 2021 года сотрудники учреждения жаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что Смирнова не переназначают на его должность. 22 декабря временно исполняющим обязанности директора института стал кандидат философских наук Анатолий Черняев. Сотрудники потребовали пересмотреть «странное назначение», назвав Черняева «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе». 30 декабря 2021 года врио главы Института философии РАН стал его научный руководитель Абдусалам Гусейнов.