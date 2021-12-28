Министерство науки выбрало нового директора Института философии РАН. Прежнего временного главу сотрудники обвинили в дискредитации института

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Научный руководитель Института философии Российской академии наук Абдусалам Гусейнов сообщил, что министерство науки и высшего образования РФ назначило его временно исполняющим обязанности директора организации вместо прежнего временного руководителя, против которого выступили сотрудники института.

Гусейнов сообщил о своем назначении в письме коллегам, которое процитировали старший научный сотрудник Института философии РАН Ольга Артемьева и сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Григорий Юдин. Источник РБК в министерстве подтвердил эту информацию.

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому Абдусалам Гусейнов станет временно исполняющим обязанности главы института с 30 декабря.

Гусейнов утверждает, что министерство также сообщило о его назначении кандидату философских наук Анатолию Черняеву, который является врио директора с 22 декабря.

В декабре сотрудники Института философии РАН обратились к президенту России Владимиру Путину из-за того, что академика РАН Андрея Смирнова не переназначают на должность директора института. После того, как место Смирнова занял Черняев, ученый совет организации потребовал пересмотреть «странное назначение». Сотрудники института называли Черняева «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе» и заявили, что он участвовал в кампании по дискредитации института.

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