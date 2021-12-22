В Институте философии РАН назначили нового директора. Сотрудники выступили против «кандидата наук без имени»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Ученый совет Института философии Российской академии наук потребовал пересмотреть назначение кандидата философских наук Анатолия Черняева временно исполняющим обязанности директора института. Заявление об этом опубликовано на сайте организации.

Авторы обращения, адресованного «вышестоящим инстанциям», сообщили, что министерство науки и высшего образования РФ собиралось с 22 декабря переназначить прежнего директора института, академика РАН Андрея Смирнова на этот пост еще на год. Но в последний день «совершенно неожиданно для всех» врио директора назначили Анатолия Черняева.

Ученый совет отметил, что эту кандидатуру никто публично не обсуждал. По мнению авторов заявления, этот человек «ни в коей мере не располагает научным и административным авторитетом, минимально необходимым для этой ответственной должности». В обращении сказано, что в 2020 году Черняева сняли с поста замдиректора института, а затем — с поста руководителя сектора истории русской философии. Он сохранил должность ведущего сотрудника института.

Представители Института философии РАН заявили, что Черняев также участвовал в кампании по дискредитации организации, которую проводит телеканал . В последние месяцы на сайте «Царьграда» появилось несколько публикаций с критикой института и его прежнего руководства.

Авторы обращения назвали Черняева «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе» и попросили вышестоящие инстанции «пересмотреть столь странное назначение».

6 декабря сотрудники института опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в «кризисную ситуацию», сложившуюся из-за того, что академика РАН Андрея Смирнова не переназначают на должность директора института.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!