Митрополит Иларион освобожден из-под стражи в Чехии без предъявления обвинений. Два дня назад в его машине нашли наркотики

Полиция Чехии освободила из-под стражи Илариона — митрополита Русской православной церкви и священника храма в Карловых Варах. Также освобожден оператор, который был с Иларионом во время задержания. Об этом сообщается в телеграм-канале митрополита.

Там сказано, что Иларион и оператор освобождены без предъявления обвинений. При этом экспертиза подтвердила, что найденное в машине митрополита вещество «относится к запрещенным». «Сторона митрополита Илариона подчеркивает: сам факт обнаружения запрещенного вещества не отвечает на главный вопрос — каким образом эти предметы оказались в автомобиле. <…> Защита будет добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего», — сказано в телеграм-канале Илариона.

Митрополит Иларион был задержан в Чехии 24 мая. По информации его телеграм-канала, полицейские остановили машину, в которой ехали Иларион и его оператор, и стали ее досматривать. В багажнике якобы обнаружились «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета».

Пресс-секретарь Национального центра по контролю за наркотиками Чехии Люси Шмолдасова говорила, что полиция остановила автомобиль Илариона, получив анонимное сообщение о том, что в нем могут перевозить наркотики.

Сам митрополит отрицал, что имеет отношение к наркотикам. В его телеграм-канале подчеркивалось, что досмотр машины был проведен с нарушениями. Иларион также заявил, что в последние месяцы получал анонимные угрозы с требованием покинуть место своего служения.

Российский МИД назвал задержание Илариона «срежиссированной провокацией» и в знак протеста вызвал временного поверенного в делах Чехии.

Митрополит Иларион в 2009-2022 годах руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата и был членом синода — высшего органа управления РПЦ. Его называли правой рукой и одним из возможных преемников патриарха Кирилла.

В 2022 году Иларион стал митрополитом Будапештским и Венгерским. Спустя два года его бывший келейник Георгий Сузуки обвинил его в домогательствах. После этого синод отправил Илариона «на покой», понизив до священника в православном храме в Карловых Варах.