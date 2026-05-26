Актер Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии и вернулся домой, сообщил его директор Григорий Сухов. По его словам, Калюжный «вышел из армии достойно, с улыбкой на лице».

Калюжный проходил срочную службу с 27 мая 2025 года. Он служил в элитном Семеновском полку, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве. Часть находится в центре города.

По данным телеграм-канала Shot, актер вернулся в звании младшего сержанта.

За пару месяцев до того, как актер ушел в армию, «Коммерсант» и РИА Новости сообщали, что на него завели уголовное дело «в связи с продолжительным уклонением от срочной службы».

Следствие утверждало, что в октябре 2024 года Калюжный не пришел по повестке в сборный пункт одного из московских военкоматов. Актер в итоге получил штраф в размере 30 тысяч рублей и новую повестку.

Глебу Калюжному 27 лет. Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Вампиры средней полосы». Он также сыграл главные роли в сериалах «Территория», «Трудные подростки», «Новенький».