На актера Глеба Калюжного из «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии
Источник: РИА Новости
Против актера Глеба Калюжного, известного по роли в сериале «Вампиры средней полосы», завели уголовное дело об уклонении от армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дело заведено «в связи с продолжительным уклонением от срочной службы». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.
Калюжному 26 лет. Он начал актерскую карьеру в 2015 году, в основном, он снимается в сериалах. Он исполнял главные роли в сериалах «Территория», «Трудные подростки», «Новенький».
Более всего Калюжный известен по сериалу «Вампиры средней полосы», где он сыграл молодого вампира Женька.