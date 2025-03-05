На актера Глеба Калюжного из «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии

Против актера Глеба Калюжного, известного по роли в сериале «Вампиры средней полосы», завели уголовное дело об уклонении от армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело заведено «в связи с продолжительным уклонением от срочной службы». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Калюжному 26 лет. Он начал актерскую карьеру в 2015 году, в основном, он снимается в сериалах. Он исполнял главные роли в сериалах «Территория», «Трудные подростки», «Новенький».

Более всего Калюжный известен по сериалу «Вампиры средней полосы», где он сыграл молодого вампира Женька.

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