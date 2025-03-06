Дело об уклонении от армии на актера Глеба Калюжного из «Вампиров средней полосы» завели из-за неявки на сборный пункт

Уголовное дело в отношении актера и музыканта Глеба Калюжного завели после того, как он не явился на пункт отправки на военную службу, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В осенний призыв прошлого года он не явился на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, обвинения Калюжному еще не предъявлены, «к следователю его пока не вызывали». Местонахождение актера, добавил собеседник ТАСС, не установлено.

Об уголовном деле об уклонении от армии, которое завели на Калюжного, стало известно 5 марта. Тогда сообщалось, что дело заведено «в связи с продолжительным уклонением от срочной службы». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

26-летний Калюжный более всего известен ролью в сериале «Вампиры средней полосы», он также появлялся в главных ролях в сериалах «Территория», «Трудные подростки», «Новенький».

Повестка на отправку в войска (известна также как повестка с вещами) предписывает призывнику, которого ранее призывная комиссия признала не имеющим право на отсрочку или освобождение, явиться на сборный пункт для отправки к месту прохождения военной службы. В случае неявки на сборный пункт возбуждается уголовное дело.

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