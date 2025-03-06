«Коммерсант»: актер Глеб Калюжный, на которого завели дело об уклонении от службы, пойдет в армию

Актер Глеб Калюжный весной отправится на срочную службу в российскую армию. Об этом сообщает «Коммерсант» без ссылки на источник.

Корреспондент издания утверждает, что 6 марта актер прибыл в военкомат. Там он «договорился», что отправится на службу весной.

Утром 6 марта РИА Новости со ссылкой на источник писало, что Калюжный вместе с адвокатом приехал к следователю, там решался вопрос об отправке в армию либо о привлечении к уголовной ответственности.

Обновление. Позже «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщил, что Калюжный частично признал вину. После допроса он поехал в военкомат Тверского района, там ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за неявку по повестке в установленный срок и дали новую повестку. По ней актер обязан прибыть 20 марта в единый пункт призыва на улице Яблочкова. Там ему выпишут еще одну повестку.

Об уголовном деле против Калюжного стало известно 5 марта. Дело об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК) было возбуждено Пресненским межрайонным следственным отделом Следственного комитета. Следствие утверждает, что в октябре 2024 года Калюжный не пришел по повестке в сборный пункт одного из московских военкоматов.

26-летний Калюжный более всего известен ролью в сериале «Вампиры средней полосы», он также сыграл главные роли в сериалах «Территория», «Трудные подростки», «Новенький».