Актер Глеб Калюжный ушел в армию. В марте на него заводили дело об уклонении от службы

Актер Глеб Калюжный ушел в армию со сборного пункта на Угрешской улице в Москве, сообщает 27 мая РБК со ссылкой на своего корреспондента.

По словам актера, он не будет жалеть о том, что в течение года не будет сниматься в проектах. Он считает, что у него получится «вырываться на премьеры».

В начале марта «Коммерсант» и РИА Новости сообщали, что против Калюжного возбудили уголовное дело «в связи с продолжительным уклонением от срочной службы». Дело об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК) возбудил Пресненский межрайонный следственный отдел Следственного комитета. Следствие утверждало, что в октябре 2024 года Калюжный не пришел по повестке в сборный пункт одного из московских военкоматов.

Вскоре после возбуждения уголовного дела актер приехал в военкомат Тверского района, где ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за неявку по повестке в установленный срок и дали новую повестку.

26-летний Калюжный более всего известен ролью в сериале «Вампиры средней полосы», он также сыграл главные роли в сериалах «Территория», «Трудные подростки», «Новенький».