В Сызрани завод «Роснефти» остановил работу после атаки украинских беспилотников

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (входит в структуру «Роснефти») приостановил работу после того, как в результате атаки украинского беспилотника 21 мая была повреждена установка первичной переработки нефти, сообщили Reuters источники в отрасли.

По данным агентства, речь идет об установке, на которую приходится более 70% мощности предприятия. На ее ремонт может уйти больше месяца.

Официальной информации об остановке работы завода не поступало. Местные власти в день атаки сообщили, что более десятка беспилотников атаковали гражданские и промышленные объекты в Сызрани.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не уточнил, что за предприятие попало под удар. Он отчитался лишь о встрече с «заводчанами».

В результате атаки два человека погибли. Российские и украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что на НПЗ в Сызрани загорелась одна из установок.

Проектная мощность НПЗ в Сызрани составляет 8,5 миллиона тонн в год, или 170 тысяч баррелей в сутки. В 2024 году, по информации Reuters, предприятие переработало 4,3 миллиона тонн сырой нефти, произведя 1,5 миллиона тонн дизельного топлива, 800 тысяч тонн бензина и 700 тысяч тонн мазута.

Почти все крупные НПЗ в центральной части России были вынуждены приостановить или сократить производство после серии атак украинских беспилотников, сообщал Reuters еще 21 мая. Тогда агентство перечисляло среди пострадавших заводов НПЗ в городе Кириши Ленинградской области, Московский нефтеперерабатывающий завод, а также предприятия в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

На фоне ударов по заводам независимые сети АЗС, на долю которых приходится около 40% продаж топлива в России, столкнулись с дефицитом бензина. При этом в Кремле говорили, что не видит рисков дефицита топлива из-за атак украинских беспилотников.

