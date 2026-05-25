Самолет министра обороны Великобритании потерял сигнал GPS рядом с границей России

Самолет Королевских Военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого был министр обороны страны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал рядом с российской границей, пишет The Times.

Хили возвращался домой после посещения британских военнослужащих, размещенных на юго-востоке Эстонии. GPS на борту самолета Dassault Falcon 900LX не работал на протяжении всего трехчасового полета. Помехи вызвали сбои в работе некоторых приборов в кабине.

Предполагается, что за глушением сигнала стояла Россия, пишет The Times. Неясно, был ли самолет министра обороны Великобритании целью намеренной атаки, отмечает газета. Маршрут его полета был доступен на сайтах отслеживания авиарейсов.

Это не первый инцидент, когда британские самолеты сталкиваются с потерей сигнала вблизи российской границы. В марте 2024 года Россия, как предполагается, глушила спутниковый сигнал на самолете, на котором тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс возвращался из Польши в Великобританию после учений НАТО. С глушением сигнала тогда же сталкивались и гражданские самолеты британских компаний.

