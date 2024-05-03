У самолетов во время рейсов над Балтикой все чаще происходят сбои в работе навигационных систем В глушении сигнала GPS обвиняют Россию

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В конце апреля 2024 года финская авиакомпания Finnair приостановила полеты из Хельсинки в Тарту, объяснив это «довольно распространенными» в регионе помехами в работе GPS. Перед этим два самолета Finnair не смогли приземлиться в Тарту из-за сбоя GPS-навигации. Тогда же власти Эстонии, Литвы и Латвии обвинили в создании помех Россию. «Медиазона» рассказала главное о том, что известно об этих помехах.

После начала полномасштабной войны в Украине самолеты, выполняющие рейсы в районе Балтийского моря, стали чаще сталкиваться с перебоями в работе навигационных систем. Пилоты авиакомпании Finnair начали сообщать о необычных GPS-помехах во время полетов вблизи Калининградской области еще в марте 2022 года. По данным госкомпании Latvijas Gaisa satiksme, отвечающей за организацию воздушного сообщения в Латвии, тогда же стала возрастать интенсивность помех на территории страны.

Летом 2023 года с проблемами в работе GPS столкнулись Литва и Эстония. Как отмечает «Медиазона», с тех пор территория, где фиксируют помехи, расширялась, а их плотность возросла. Например, помехи над северо-восточной частью Норвегии в 2022 году наблюдались в течение 122 дней, а в 2023-м — уже 294 дня.

В конце декабря мощные помехи были зафиксированы на юге Швеции, севере Польши и странах Балтии. На Новый год ошибки в работе GPS фиксировали в Финляндии, а в январе — на севере Польши. В середине месяца на беспрецедентный уровень помех в Балтийском регионе обратил внимание американский Институт изучения войны. К этому времени феномен, получивший в соцсетях и СМИ название «балтийская глушилка», всерьез заинтересовал OSINT-исследователей и журналистов, пишет «Медиазона».

Позднее помехи снова появились в Польше и на юге Швеции, а 24 января — в Латвии и Эстонии. В середине марта самолет, на котором министр обороны Великобритании Грант Шеппс возвращался из Польши, потерял сигнал GPS на полчаса, когда пролетал недалеко от Калининградской области. Во второй половине марта помехи в районе Балтийского моря наблюдались в течение рекордных 47 часов подряд, а их воздействие ощутили на себе 1614 самолетов, писал анонимный OSINT-исследователь под ником Markus Jonsson.

В Европейской организации по безопасности воздушной навигации похожим образом оценили ситуацию. По словам ее представителя, за первые два месяца 2024 года организация получила 985 сообщений об отказе GPS. Для сравнения, за весь 2023 год таких сообщений было 1371.

Страны Балтии считают, что GPS-сигналы в регионе глушит Россия. Глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в разговоре с «Медиазоной» пояснил, что GPS-глушилки бывают двух типов. «Первый тип — это собственно глушение, то есть вещание на частоте GPS белого шума, чтобы GPS-приемники не могли из полученных данных извлечь полезную информацию, понять свое положение на местности», — рассказал Левиев. Другая технология, называемая спуфингом, подразумевает «подделку» GPS-сигнала. Передавая такой сигнал, спуфер обманывает GPS-приемник и заставляет его неверно определять координаты.

Где находятся устройства, создающие помехи в Балтийском регионе, неизвестно. OSINT-исследователь Markus Jonsson, который с 2023 года пытается установить местонахождение «балтийской глушилки», с помощью разных данных и методов несколько раз приходил к выводу, что устройство находится в Калининграде. Кроме того, после отмены рейсов Finnair в Тарту Markus Jonsson локализовал источник помех над Эстонией. По его данным, глушилка находится в России между Санкт-Петербургом и Нарвой.

Левиев считает, что подобные устройства стоят вдоль всей границы РФ. При этом он допускает, что со временем число глушилок и их мощность будут только увеличиваться, «потому что и количество украинских атак беспилотниками тоже растет».

С версией о том, что устройство, создающее помехи в Балтийском регионе, находится именно в Калининградской области, согласны и некоторые европейские политики. В частности, в конце апреля об этом говорил директор Института международных отношений Финляндии и кандидат в Европарламент Мика Аалтола.

Глава пресс-службы калининградского губернатора Дмитрий Лысков заявил, что российские самолеты не испытывают проблем в работе навигационных систем во время полетов над Балтийским морем.