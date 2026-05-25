Андрей Звягинцев в Каннах призвал Путина «закончить уже эту бойню». В Кремле заявили, что у режиссера «нет права голоса»

В Кремле заявили, что у режиссера Андрея Звягинцева «нет права» призывать остановить войну России с Украиной.

Звягинцев 23 мая получил Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Режиссер обратился со сцены к президенту РФ и попросил передать Владимиру Путину такие слова: «Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого».

На брифинге 25 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что лично он передавать слова Звягинцева не будет. «Не думаю, что кто-то будет это делать», — сказал он, добавив (цитаты по «Вы слушали»):

Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе. Начиная с 2014 года, когда началась война, вот если бы он тогда это делал, наверное, у него было бы право голоса. А сейчас у него такого права нет.

Песков также вновь заявил, что в Кремле фильм «Минотавр» не видели.

Кинокритик Антон Долин в своей рецензии на «Медузе» писал, что «Минотавр» — это «первый игровой фильм о России эпохи „специальной военной операции“».

Российские телеканалы не рассказали, что режиссер Андрей Звягинцев получил за «Минотавр» Гран-при Каннского кинофестиваля.

«Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого» Андрей Звягинцев обратился к Владимиру Путину со сцены Каннского фестиваля

