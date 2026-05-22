Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассказать, следят ли в Кремле за творчеством режиссера Андрея Звягинцева и собираются ли смотреть его фильм «Минотавр», представленный на Каннском кинофестивале. Вот что он ответил:

Сейчас это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. Поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать.

«Минотавр» — первый фильм Андрея Звягинцева за девять лет. Кинокритик Антон Долин в своей рецензии на «Медузе» писал, что это «первый игровой фильм о России эпохи „специальной военной операции“».

«Минотавр» участвует в основной конкурсной программе Международного Каннского кинофестиваля и считается одним из основных претендентов на главные призы. Победители станут известны вечером в субботу, 23 мая.

Андрей Звягинцев после начала большой войны России с Украиной решил не возвращаться в РФ. Он живет во Франции.