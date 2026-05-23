«Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого» Андрей Звягинцев обратился к Владимиру Путину со сцены Каннского фестиваля

Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший Гран-при 79-го Каннского фестиваля за фильм «Минотавр», обратился со сцены к Владимиру Путину. Вот что он сказал.

Есть один человек, к которому я бы хотел сегодня обратиться от своего собственного имени. Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Уверен, гораздо более важные вопросы ему сейчас приходится решать. И я знаю, что в его окружении есть люди, знающие, как передать ему эти слова.

Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном — чтобы наконец прекратились бессчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку — вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.

Рецензия Антона Долина на фильм «Минотавр»

«Минотавр» Андрея Звягинцева — первый игровой фильм о России эпохи «специальной военной операции» И он войдет в историю

