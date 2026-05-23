«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского фестиваля

Гран-при 79-го Каннского фестиваля (второй по значимости приз) присужден фильму «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Об этом объявили на церемонии закрытия кинофестиваля вечером 23 мая.

Главная награда — Золотая пальмовая ветвь — досталась картине «Фьорд» Кристиана Мунджиу.

Приз жюри — третью по значимости награду Каннского фестиваля — получила Валеска Гризебах за фильм «Приключение мечты».

Приз за лучшую режиссуру разделили Павел Павликовский («Фатерлянд») и создатели картины «Черный шар» Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси.

Награду за лучший сценарий присудили Эммануэлю Марре за фильм «Человек своего времени».

Приз за лучшую мужскую роль получили Эммануэль Маккиа и Валентин Кампанье за фильм «Трус» Лукаса Донта. Приз за лучшую женскую роль достался Виржини Эфире и Тао Окамото, сыгравшим в фильме «Внезапно» Рюсукэ Хамагути.

В основном конкурсе Каннского фестиваля 2026 года участвовали 22 фильма. Жюри конкурса возглавлял южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук.

Рецензия Антона Долина на «Минотавр»

«Минотавр» Андрея Звягинцева — первый игровой фильм о России эпохи «специальной военной операции» И он войдет в историю

