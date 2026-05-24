Российские телеканалы не рассказали, что Звягинцев получил Гран-при Каннского фестиваля

Российские федеральные телеканалы не рассказали, что режиссер Андрей Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля за фильм «Минотавр», пишет «Агентство».

В вечерних выпусках новостей в субботу, 23 мая, ни «Первый канал», ни «Россия 1», ни НТВ о Каннском фестивале не упомянули. О награждении Звягинцева ничего не было и в утренних выпусках новостей на следующий день.

При этом как минимум НТВ два года назад рассказывало о вручении Золотой пальмовой ветви фильму «Анора», в котором снимались российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, отмечает «Агентство».

«Минотавр» — первая картина Звягинцева почти за 10 лет. Его предыдущий фильм «Нелюбовь» получил в 2017 году в Каннах Приз жюри. После получения Гран-при за «Минотавр» Звягинцев выступил с речью, в которой обратился к президенту Российской Федерации — человеку, который «не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире». В короткой речи Звягинцев призвал Владимира Путина прекратить войну в Украине.

В интервью «Дождю» Звягинцев сказал, что его съемочная группа попробует оформить «Минотавру» прокатное удостоверение через Минкультуры, но он не возражает против того, чтобы его новую картину смотрели в России нелегально, потому что «другого пути у нее нет».

