Звягинцев предложил смотреть «Минотавр» в России нелегально, поскольку «другого пути у фильма нет»

Андрей Звягинцев не возражает против того, чтобы его новый фильм «Минотавр» смотрели в России нелегально.

В беседе с телеканалом «Дождь» режиссер выразил уверенность, что фильм так или иначе посмотрят в России.

«По крайней мере, все те, кто умеют нажать кнопку VPN — они точно увидят, потому что у пиратов эта картина будет. Я совсем не против [того, чтобы картину посмотрели нелегально]. Другого пути у нее нет», — сказал Звягинцев.

При этом режиссер добавил, что его съемочная группа попробует оформить «Минотавру» прокатное удостоверение через Минкультуры РФ.

«Мне интересно, как отреагирует министерство культуры. Дадут ли они прокатное удостоверение фильму или нет? Я прекрасно понимаю все резоны, по которым они скажут „нет“. Но я бы попробовал это сделать. Даже интересно пройти этот путь. Интересны формулировки, что люди ответят», — отметил он.

«Минотавр» — первый фильм Андрея Звягинцева за девять лет. Кинокритик Антон Долин в своей рецензии на «Медузе» писал, что это «первый игровой фильм о России эпохи „специальной военной операции“».

«Минотавр» участвует в основной конкурсной программе 79-го Каннского кинофестиваля и считается одним из основных претендентов на главные призы. Победители станут известны вечером 23 мая.

