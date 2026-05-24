«Запустил свой „Орешник“ против Белой Церкви. Реально неадекваты». Зеленский прокомментировал ночной удар России по Украине

В результате ночного удара России по Украине пострадали не менее 83 человек, есть погибшие, написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия в ходе атаки применила 90 ракет, в числе которых были 36 баллистических, и 600 беспилотников.

Путин уже и слово «ура» не может нормально произнести — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. Реально неадекваты.

По словам Зеленского, важно, чтобы для России все это «не оставалось без последствий». «Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни», — добавил он.

В ночь на 24 мая Россия нанесла масштабный удар по Украине с использованием «Орешника». Основным направлением ударов стал Киев — по последним данным, там погибли два человека, пострадали более 50. В ВСУ заявили, что «Орешник» ударил в районе Белой Церкви — это примерно в 80 километрах от Киева к югу. О последствиях удара или погибших не сообщалось.

Это третий случай применения «Орешника» Россией. В первый раз он был применен в ноябре 2024 года для удара по заводу «Южмаш» в Днепре, во второй раз — в январе 2026-го для удара по Львовской области. 22 мая Владимир Путин высказался по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской области и поручил Минобороны России подготовить ответ.

Война 1550-й день. Удар по колледжу в Старобельске. Погиб 21 человек. Путин обвинил в теракте «киевский режим» и пригрозил ответом

