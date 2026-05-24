The Guardian: Песков и Кириенко пытались убедить Путина не вводить жесткие блокировки интернета, но безуспешно

Люди из близкого окружения Владимира Путина, включая его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, пытались убедить российского лидера отказаться от наиболее жестких мер по ограничению интернета, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников газеты, эти попытки оказались безуспешными. Других подробностей источники не приводят.

The Guardian отмечает, что российский интернет и ограничения в нем курирует Вторая служба ФСБ (первым об этом писал The Bell). «Пока продолжается война, Путин будет делать ставку на силовые структуры», — говорит собеседник газеты.

Один из представителей бизнеса, хорошо осведомленных о ситуации, говорит, что на фоне нарастающих экономических проблем внутри страны «в этом году настроение среди элит определенно изменилось». По его словам, существует «глубокое разочарование в Путине». Он не считает, что «все внезапно рухнет», но отмечает понимание того, что «продолжают приниматься совершенно бессмысленные и саморазрушительные решения». Люди, которые раньше защищали Путина, больше этого не делают», — добавляет он.

При этом, по словам источников, Путин по-прежнему рассчитывает захватить весь Донбасс до конца года. Однако на США в этом вопросе он больше не рассчитывает: два собеседника The Guardian говорят, что российский президент «утратил веру» в способность Дональда Трампа заставить Киев согласиться на передачу территорий в рамках возможной сделки.