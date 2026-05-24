«Государство намерено навести порядок». Бывший глава Института философии РАН оправдал прошедшие из-за переводов Аристотеля обыски и допросы

Институт философии РАН (ИФ РАН) годами получал финансирование, но так и не выпустил ни одного тома собрания сочинений Аристотеля, заявил в комментарии «Ведомостям» бывший директор института Анатолий Черняев.

Возвращаясь к проекту нового собрания сочинений Аристотеля, в связи с которым начато расследование. По этой теме госзадания институт получает многомиллионное финансирование в течение без малого уже десятилетия, при этом до сих пор не вышел даже ни один том — это разве нормально?

Черняев назвал эту ситуацию результатом «академической вольницы» и «отсутствия реального контроля над работой института со стороны государства». «Заказчики, исполнители и приемщики его работы — одни и те же люди, которые как члены Академии наук утверждают и принимают госзадание, и они же как руководители института отвечают за его выполнение», — добавил он.

Начатое расследование Черняев счел признаком того, что «государство намерено навести порядок и в сфере науки».

По мнению Черняева, «совершенно не удивительно», что Следственный комитет заинтересовался Институтом философии. Бывший глава ИФ РАН считает, что в дирекции института «укоренилась порочная традиция в высшей степени легкомысленного, если не сказать наплевательского, отношения к государственному заданию».

Сообщения о том, что за допросами и обысками сотрудников Института философии стоит сам Черняев, он комментировать отказался, назвав их «откровенно клеветническими» и «абсурдными».

19 мая у сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о мошенничестве. После этого задержали одну из сотрудниц, Светлану Месяц. Ее отправили под домашний арест. Источники РБК рассказали, что следствие считает Светлану Месяц причастной к хищению 16 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию научного проекта «Наследие Аристотеля». Во время допроса она своей вины не признала.

Анатолий Черняев был назначен временно исполняющим обязанности директора ИФ РАН в декабре 2021 года — он сменил на этом посту академика Андрея Смирнова. Сотрудники потребовали пересмотреть это «странное назначение», назвав Черняева «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе». В итоге исполняющим обязанности стал научный руководитель Черняева Абдусалам Гусейнов. Черняев был уволен из института в 2023-м. В научной среде считают, что за обысками в институте стоят Черняев, а также «православный олигарх» Константин Малофеев, философ Александр Дугин и вдова философа и писателя Александра Зиновьева Ольга Зиновьева.

В Институте философии РАН, который обвиняли в нелояльности власти, прошли обыски и допросы Одну сотрудницу арестовали, еще несколько ученых не выходят на связь. Повод — дело, возбужденное из-за переводов Аристотеля

