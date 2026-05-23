В России запретили продажу вина и коньяка трех армянских компаний

Роспотребнадзор приостановил продажу в России алкогольной продукции трех компаний из Армении.

Под запрет попали вина и коньяки, которые производят ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и ООО «Винно-коньячный дом „Шахназарян“».

Среди них — красное полусладкое вино «Гетап Вернашен», белое сухое вино «Веди Алко», «Армянский коньяк 5 звезд» и коньяк «Шахназарян ХО».

Ведомство утверждает, что продукция этих компаний не соответствует «обязательным требованиям».

20 мая Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Это объяснялось необходимостью «защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России».

22 мая Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук». В ведомстве заявили, что в этой воде выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов.

Россия на протяжении многих лет регулярно вводит запреты на ввоз тех или иных продуктов из стран, с которыми у нее ухудшаются отношения. С Ереваном у Москвы возникли разногласия из-за прозападного, по мнению властей РФ, курса правительства Никола Пашиняна.

В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы. Россия публично требует от Армении допустить на них бизнесмена Самвела Карапетяна, который сейчас находится под домашним арестом. Против Пашиняна пророссийские боты начали кампанию в соцсетях.

Недавно все обсуждали, как Пашинян рассказывает Путину о демократии и соцсетях, которые «на 100% свободны». На деле это была очень важная встреча Проект Riddle Russia объясняет, зачем премьер Армении приехал в Москву и что от него требует Путин

