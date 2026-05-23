В Пермском крае под удар дронов попал химический завод

Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

По его словам, силы Минобороны РФ сбили несколько дронов на подлете к предприятию. Других подробностей губернатор не привел.

В результате удара никто не пострадал, угрозы безопасности для местных жителей нет, утверждает Махонин.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+, отслеживающий активность дронов, пишет, что под удар попал химический комплекс «АКМ» компании «Метафракс» в городе Губаха. Это предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и меламина.

Из-за атаки дронов приостановил работу Пермский аэропорт. Кроме того, в Перми задержали старт полумарафона, спортсменам пришлось укрываться на подземной парковке, пишет «Осторожно, новости».

С конца апреля Пермь подверглась нескольким атакам украинских беспилотников. В конце апреля дроны повредили нефтеперерабатывающий завод «Пермнефтеоргсинтез» (входит в «Лукойл») и нефтеперекачивающую станцию «Пермь». Из-за пожара на этих объектах центр города заволокло дымом, местные жители рассказывали о запахе гари и «нефтяном дожде». По данным Reuters, «Пермнефтеоргсинтез» в итоге остановил работу. Официально об этом не сообщалось. В мае один из беспилотников попал в крышу жилого дома в Перми.

Что происходило в Перми во время атак

«Они могли по ГЭС у*****. Мы тогда с вами не говорили бы» Пермь затянута дымом из-за атак украинских дронов на НПЗ и станцию по перекачке нефти. Жители опасаются ударов по плотинам на Каме. Репортаж «Медузы»

Что происходило в Перми во время атак

«Они могли по ГЭС у*****. Мы тогда с вами не говорили бы» Пермь затянута дымом из-за атак украинских дронов на НПЗ и станцию по перекачке нефти. Жители опасаются ударов по плотинам на Каме. Репортаж «Медузы»