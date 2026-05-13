Reuters: НПЗ в Перми приостановил работу после ударов украинских дронов

В Перми после атак украинских беспилотников 7 мая остановил работу местный нефтеперерабатывающий завод — «Пермнефтеоргсинтез» (входит в «Лукойл»), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Reuters утверждает, что в результате атаки 7 мая на заводе произошел пожар, повреждено оборудование. Официально об ударе по НПЗ тогда не сообщалось. Глава Пермского края Дмитрий Махонин говорил лишь, что дроны атаковали «одно из промышленных предприятий Перми».

Всего, по подсчетам издания Astra, завод «Пермнефтеоргсинтез» трижды за последние две недели подвергался атакам беспилотников: 30 апреля, 7 и 8 мая. Также украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Пермь».

По словам собеседников Reuters, после ударов 7 мая на пермском НПЗ были аварийно остановлены три установки первичной переработки нефти. Также, утверждают собеседники агентства, были остановлены некоторые установки вторичной переработки. Еще одна из установок первичной переработки простаивает с 30 апреля.

В «Лукойле» сообщение Reuters не комментировали.

«Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В 2024 году пермский НПЗ переработал около 12,6 миллионов тонн нефти — это около 250 тысяч баррелей в сутки. Завод выпустил два миллиона тонн бензина и 5,3 миллионов тонн дизельного топлива.

Украина наносит удары по российской нефтяной инфраструктуре, чтобы сократить доходы от этой отрасли и ослабить возможность Москвы вести войну.

«Пермнефтеоргсинтез» — второй с начала мая нефтеперерабатывающий завод в России, который остановил работу после атак беспилотников. 5 мая стало известно, что работу приостановил НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в городе Кириши в Ленинградской области.

После атак дронов и пожаров центр Перми заволокло дымом. Местные жители рассказывали о запахе гари и «нефтяном дожде» — осадках с примесью продуктов горения.

