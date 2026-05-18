Священники Русской православной церкви провели в Перми молебен и объехали город с иконой Божией Матери «Пермская» для защиты города от украинских беспилотников, рассказали «Комсомольской правде — Пермь» в местной епархии.

Молебен и крестный ход вокруг Перми прошли еще 12 мая «в связи с напряженными обстоятельствами в нашем крае», рассказали в епархии.

Как отмечает «КП-Пермь», в рамках крестного хода священники останавливались для молитвы в ключевых точках Перми: селе Фролы, на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, рядом с пермской ГЭС, у поклонного креста на въезде в Кировский район, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.

Пермская епархия РПЦ

«За последнее время в нашем городе несколько раз объявляли беспилотные атаки, и чтобы избавиться от этой напасти, глава Пермской митрополии провел молебен. Почему именно с иконой Божией Матери „Пермская“? Потому что она — местночтимая, имеет привязку к нашему региону и не так давно ее почитание было восстановлено», — рассказали в епархии.

В последний раз подобный крестный ход проводился во время пандемии COVID-19, «чтобы защитить горожан от болезни», добавили представители РПЦ.

С конца апреля Пермь подверглась нескольким атакам украинских беспилотников. В конце апреля дроны повредили нефтеперерабатывающий завод «Пермнефтеоргсинтез» (входит в «Лукойл») и нефтеперекачивающую станцию «Пермь». Из-за пожара на этих объектах центр города заволокло дымом, местные жители рассказывали о запахе гари и «нефтяном дожде». По данным Reuters, «Пермнефтеоргсинтез» в итоге остановил работу. Официально об этом не сообщалось. В мае один из беспилотников попал в крышу жилого дома в Перми.

Что происходило в Перми во время атак

«Они могли по ГЭС у*****. Мы тогда с вами не говорили бы» Пермь затянута дымом из-за атак украинских дронов на НПЗ и станцию по перекачке нефти. Жители опасаются ударов по плотинам на Каме. Репортаж «Медузы»

