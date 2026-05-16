Франция начала собственное расследование убийства журналиста Джамаля Хашогджи. Заказчиком преступления называли наследного принца Саудовской Аравии

Суд во Франции начал расследование по делу обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогджи, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

Журналист Washington Post Джамаля Хашогджи был известен критикой властей Саудовской Аравии. Его убили в консульстве страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не нашли. Сенат США и ЦРУ заявляли, что приказ об убийстве отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эр-Рияд называл убийство личной инициативой некоторых силовиков. В декабре 2019 года в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Хашогджи. В сентябре 2020-го смертные приговоры заменили 20 годами лишения свободы каждому после того, как семья Хашогджи простила их.

Как сообщает AFP, судебное расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана начали по решению Апелляционного суда Парижа.

11 мая инстанция признала приемлемым иск, поданный организациями TRIAL International и «Репортеры без границ» еще в июле 2022 года. Тогда наследный принц приезжал во Францию.

Расследование касается обвинений в пытках и насильственном исчезновении, отмечает Reuters. Мухаммеда бин Салмана считают заказчиком убийства Хашогджи.

Агентство объясняет, что французское законодательство позволяет судьям открывать расследования по тяжким преступлениям, совершенным за рубежом. При этом для предъявления обвинений обычно требуется, чтобы подозреваемые находились на территории Франции.

Французское расследование — новый поворот в деле об убийстве Хашогджи. В 2022 году суд в Турции остановил собственный процесс против 26 саудовских подозреваемых и передал дело Саудовской Аравии. Это решение раскритиковали правозащитные организации.

Что еще известно об убийстве журналиста

«Предатель! Ты ответишь за это!» Восстановлены последние минуты жизни журналиста Джамаля Хашогджи

Что еще известно об убийстве журналиста

«Предатель! Ты ответишь за это!» Восстановлены последние минуты жизни журналиста Джамаля Хашогджи