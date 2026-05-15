Владимир Путин похвалил правительство России на совещании по экономическим вопросам за рост ВВП в марте 2026 года. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

В публичной части совещания Путин отметил, что меры, которые в последнее время предприняло правительство, начали приносить «сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный».

В пример он привел «позитивные статистические данные» за март 2026 года:

оптовая торговля выросла на 8%,

розничная торговля — на 6,2%,

промышленное производство — на 2,3%,

обрабатывающая промышленность — на 3%,

ВВП — на 1,8%.

При этом, отмечает The Bell, о провальном начале года — падении ВВП на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе — Путин в публичной части совещания ничего не сказал. Также он не упомянул, что Минэкономразвития обновило прогноз роста ВВП на 2026 год, снизив его в три раза — с 1,3% до 0,4%.

По данным Минэкономразвития, ВВП России в марте действительно вырос на 1,8% в годовом выражении, но по итогам первого квартала 2026-го ВВП упал на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле Путин был недоволен падением российской экономики и требовал от правительства принять меры.

Что происходит с российской экономикой

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах

Что происходит с российской экономикой

Новости о российской экономике сводят с ума: пока чиновники рапортуют об успехах, скептики предрекают ей неминуемый крах. И у обеих сторон есть свои аргументы Кто из них прав? «Медуза» разбирает на пяти примерах