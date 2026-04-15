«Специалисты отмечают календарные, погодные, сезонные факторы». Путин нашел объяснение падению российского ВВП

Падение ВВП России, которое наблюдается в последние месяцы, вызвано сезонными факторами. Такую точку зрения высказал президент Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам.

В начале совещания Путин заявил, что за первые два месяца года ВВП сократился на 1,8% — в основном, за счет обрабатывающих отраслей и строительства. Главной причиной этого он назвал меньшее, чем в прошлом году, количество рабочих дней.

Среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные, погодные, так называемые сезонные факторы. Я уже говорил на прошлом совещании, мы это хорошо знаем, в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале — на один рабочий день меньше.

Путин признал, что инвестиционную активность в стране определяют «не только» упомянутые им факторы — но не конкретизировал, какие именно.

По итогам 2025 года ВВП России вырос на 1%, годом ранее рост превышал 4%. Это прямое следствие войны: государство тратит больше на оборону, и экономика в гражданских секторах растет слабее.

Два года война толкала экономику России вверх — но в 2025-м стала превращаться для нее в раковую опухоль. Вот пять главных выводов о ее нынешнем состоянии Торможение ВВП, падение цен на нефть и другие тренды — они будут важны и в 2026-м

