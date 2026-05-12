Главреда «Дождя» Тихона Дзядко заочно приговорили к восьми годам колонии за посты про Бучу

Головинский районный суд Москвы заочно приговорил главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщило издание «Осторожно, новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дзядко также назначили штраф в 250 тысяч рублей и на четыре года запретили вести соцсети.

Прокуратура запрашивала для журналиста восемь лет колонии и штраф в 5,9 миллиона рублей.

В октябре 2025 года суд заочно арестовал Дзядко, тогда же его внесли в перечень террористов и экстремистов. Прокуратура заявляла, что главред «Дождя» в своем телеграм-канале опубликовал два поста, в которых была «ложная информация о насильственных действиях российских военных» в Украине и об убийстве мирных жителей Бучи и Ирпени «посредством расстрела», а также о разрушении украинских городов.

«Медиазона» уточняет, что речь идет о постах, в которых были ссылки на репортаж из Бучи и расследование The New York Times об убийстве мирных жителей в Киевской области.

В феврале 2026 года суд в Москве заочно приговорил главу информационной службы «Дождя» Екатерину Котрикадзе к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках» про армию. Поводом для уголовного дела стали посты, которые журналистка писала весной 2022 года в своем телеграм-канале. В них, в частности, говорилось об убийствах мирных жителей в Буче и гибели трехмесячной девочки и ее матери в результате ракетного удара по Одессе.