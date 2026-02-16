Суд в Москве заочно приговорил журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии 

Головинский суд Москвы объявил журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе виновной в распространении «фейков» о российской армии и заочно приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Приговор также запрещает Котрикадзе заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет после отбывания наказания.

Прокуратура запрашивала для журналистки девять лет лишения свободы, Котрикадзе не признала себя виновной.

Поводом для уголовного дела, напоминает «Медиазона», стали посты, которые журналистка писала весной 2022 года в своем телеграм-канале. В них, в частности, говорилось об убийствах мирных жителей в Буче и гибели трехмесячной девочки и ее матери в результате ракетного удара по Одессе.

Журналистка сообщала, что в обвинительном заключении по ее делу говорилось, что часть свидетелей после ознакомления с ее постами испытали страх и тревогу, а один из них — «начал сомневаться во всем» и пошел читать пресс-релизы Минобороны России.

Дело о «фейках» возбудили в отношении журналистов «Дождя» летом 2025 года. Кроме Котрикадзе, обвинения по нему заочно предъявили журналистке Валерии Ратниковой и главному редактору «Дождя» Тихону Дзядко. В октябре их внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Читайте также

Ученые и журналисты теперь становятся «террористами» и «экстремистами» даже чаще, чем «иноагентами». Фактически это гражданская смерть Что это значит? И можно ли как-то избавиться от этого статуса? 3 карточки