В Москве возбудили уголовное дело о «фейках» об армии в отношении журналистов «Дождя» Тихона Дзядко, Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой

Следственный комитет по Москве сообщил, что в отношении главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко и двух журналисток телеканала Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой возбудили уголовное дело по статьям о «фейках» об армии РФ и об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».

В СК сообщили, что рассматривают вопрос о том, чтобы объявить Котрикадзе и Ратникову в розыск. При этом Дзядко объявили в розыск ранее — в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента».

Тихон Дзядко, комментируя заявление Следственного комитета, заявил, что «эта новость неприятная, но, наверное, ожидаемая». «Так или иначе, жизнь продолжается. Мы знаем, что все это происходит, потому что власть российская боится распространения честной и независимой информации», — заявил Дзядко. Он поблагодарил всех, кто поддерживает «Дождь». «Жизнь продолжается, мы все вместе, это самое главное. Давайте не терять друг друга», — добавил Дзядко.