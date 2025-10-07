Журналистов «Дождя» Тихона Дзядко, Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову внесли в перечень террористов и экстремистов

Главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко, а также главу информационной службы Екатерину Котрикадзе и ведущую Валерию Ратникову внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Против Дзядко, Котрикадзе и Ратниковой (а также еще одной ведущей «Дождя» Анны Монгайт) возбуждены уголовные дела о распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Все трое заочно арестованы Головинским районным судом Москвы и объявлены в розыск.

В список все трое журналистов «Дождя» включены без звездочки — она, как правило, свидетельствует о возбужденном по «террористической» статье деле.

Попадание в перечень Росфинмониторинга означает блокировку счетов во всех российских банках, ограничение расходов 10 тысячами рублей в месяц и другие последствия. Выйти из него при этом практически невозможно.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, расширяющий основания для включения физических лиц в перечень Росфинмониторинга. После этого в перечень стало можно вносить также подозреваемых и осужденных за публичное распространение «фейков» об армии и «дискредитацию» российских войск.

